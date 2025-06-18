14 yaşındaydı... Bisikletini sürüyordu!
Malatya'da, 14 yaşındaki Mehmet Fatih Özpan bisiklet sürerken M.İ.'nin kullandığı otomobil küçük çocuğa çarptı. Hastaneye kaldırılan Özpan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Malatya'da yürekleri yakan kaza, dün Kapıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ. idaresindeki otomobil seyir halindeyken, bisiklet süren Mehmet Fatih Özpan'a (14) çarptı.
KÜÇÜK ÇOCUK AĞIR YARALANDI
DHA'daki habere göre kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özpan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Burada doktorların müdahalesine rağmen Mehmet Fatih Özpan kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.