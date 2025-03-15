Malatya'da, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen okullar arası taekwondo turnuvasına antrenöre kafa atan hakem damga vurdu.

İTİRAZ ETTİ DİYE KAFA ATTI

İHA'daki habere ve iddiaya göre, okullar arası taekwondo turnuvası kapsamında gerçekleşen bir müsabaka sonrası antrenör Usame Zeyveli, itirazda bulunduğu görevlilerle tartıştığı esnada olaya müdahil olan hakem Murat Sarıkaya'nın kafa darbesine maruz kaldı.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

O anlar ise kameralara anbean yansıdı. Antrenör Usame Zeyveli'nin hakem Murat Sarıkaya hakkında şikayetçi olmadığı ileri sürüldü.