Malatya'daki konteyner kent havadan görüntülendi



Taha AYHANMurat KÜÇÜK/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde, İl Göç İdaresi tarafından kurulan konteyner kentte 2 bin 200 depremzede tahsis edildi. Konteyner kent, dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın en çok yaşandığı illerden biri olan Malatya'da, konteynerler kurulmaya devam ediyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt ilçesine bağlı kırsal Fatih Mahallesi'ne önceden geçici sığınmacılar için yapılan ve daha sonra geri gönderme merkezine dönüştürülen Beydağı Geçici Barınma Merkezi, depremzedeler için konteyner kente dönüştürüldü. Ortalama 600 civarında konteyner kurulan alanda 2 bin 500 civarında depremzede barınıyor. 2 bin konteyner kurulması planlanan alana ortalama 8 ile 10 bin arasında kişi barınacak. Konteyner kentte kurulan Elif Nur Şeyma Dalhançer Eğitim Merkezi'nde ise okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim veriliyor. Bunun yanı sıra depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Cami ve marketin de yer aldığı konteyner kentte depremzede vatandaşların yemek ihtiyacı karşılanıyor. Depremzedelerin kaldığı konteyner kent, dron kamerası ile havadan görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-02-22 19:15:56



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