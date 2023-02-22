Malatya'daki konteyner kent havadan görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'daki konteyner kent havadan görüntülendi

DHA

Malatya'daki konteyner kent havadan görüntülendi


Taha AYHANMurat KÜÇÜK/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde, İl Göç İdaresi tarafından kurulan konteyner kentte 2 bin 200 depremzede tahsis edildi. Konteyner kent, dron ile havadan görüntülendi. 
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın en çok yaşandığı illerden biri olan Malatya'da, konteynerler kurulmaya devam ediyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt ilçesine bağlı kırsal Fatih Mahallesi'ne önceden geçici sığınmacılar için yapılan ve daha sonra geri gönderme merkezine dönüştürülen Beydağı Geçici Barınma Merkezi, depremzedeler için konteyner kente dönüştürüldü. Ortalama 600 civarında konteyner kurulan alanda 2 bin 500 civarında depremzede barınıyor. 2 bin konteyner kurulması planlanan alana ortalama 8 ile 10 bin arasında kişi barınacak. Konteyner kentte kurulan Elif Nur Şeyma Dalhançer Eğitim Merkezi'nde ise okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim veriliyor. Bunun yanı sıra depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Cami ve marketin de yer aldığı konteyner kentte depremzede vatandaşların yemek ihtiyacı karşılanıyor. Depremzedelerin kaldığı konteyner kent, dron kamerası ile havadan görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-02-22 19:15:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da depremin ilk anları polis telsizinde
YEREL HABERLER Malatya'da depremin ilk anları polis telsizinde
(Görüntülü)ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ, DEPREMDE HASAR GÖRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ, DEPREMDE HASAR GÖRDÜ
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA DEPREM TARİHİ MEZARLIĞI DA ETKİLEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA DEPREM TARİHİ MEZARLIĞI DA ...
Arslantepe Höyüğü, depremde hasar gördü
YEREL HABERLER Arslantepe Höyüğü, depremde hasar gördü
Enkazdan 16 gün sonra çıkarılan 4 büyükbaş hayvan tedavi edildi
YEREL HABERLER Enkazdan 16 gün sonra çıkarılan 4 büyükbaş hayvan ...
Tarihi Sancaktar Mezarlığı'nda mezar taşları depremde kırılmış
YEREL HABERLER Tarihi Sancaktar Mezarlığı'nda mezar taşları depremde ...
Malatyalı depremzede ortaokul öğrencisi minik yüreği ile gönülleri fethediyor
YEREL HABERLER Malatyalı depremzede ortaokul öğrencisi minik yüreği ...
Depremlerde hasar gören Malatya'daki Tohma Kanyonu ziyarete kapatıldı
YEREL HABERLER Depremlerde hasar gören Malatya'daki Tohma Kanyonu ...
Malatya'daki dev konteyner kent havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Malatya'daki dev konteyner kent havadan görüntülendi
(Görüntülü) DEPREMDE ÖLEN ÜNİVERSİTELİ ELİF&#039;İN İSMİ KONTEYNER OKULA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE ÖLEN ÜNİVERSİTELİ ELİF'İN ...
"Hastane sınıfı" sayesinde sağlık çalışanlarının gözü arkada kalmıyor
YEREL HABERLER "Hastane sınıfı" sayesinde sağlık çalışanlarının gözü ...
Depremde ölen üniversiteli Elif'in ismi konteyner okula verildi
YEREL HABERLER Depremde ölen üniversiteli Elif'in ismi konteyner ...
Malatya'daki depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin adı eğitim merkezine verildi
YEREL HABERLER Malatya'daki depremde hayatını kaybeden üniversite ...
Malatya'da iş insanları ve Bursa Yıldırım Belediyesi konteyner kentler kuruyor
YEREL HABERLER Malatya'da iş insanları ve Bursa Yıldırım Belediyesi ...
Kızılay depremzedeler için Malatya'da sosyal market açtı
YEREL HABERLER Kızılay depremzedeler için Malatya'da sosyal market ...
Doğanşehir'de 12 bin yapıdan 6 bini yıkıldı veya ağır hasar aldı
YEREL HABERLER Doğanşehir'de 12 bin yapıdan 6 bini yıkıldı veya ağır ...
Gönüllü tır şoförü Azerbaycan'da toplanan ilaçları Malatya'ya ulaştırdı
YEREL HABERLER Gönüllü tır şoförü Azerbaycan'da toplanan ilaçları ...
(Görüntülü)DEPREMDE CAMI VE KAPISI KIRILAN DÜKKANDA, GÖZLÜKLER İLK GÜNKÜ GİBİ YERİNDE KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMDE CAMI VE KAPISI KIRILAN DÜKKANDA, ...
(Görüntülü)HASAR GÖREN BİNADA SU BORUSU PATLAYINCA BUZ SARKITLARI OLUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)HASAR GÖREN BİNADA SU BORUSU PATLAYINCA ...
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI ...
(Görüntülü) ENKAZDAN ÇIKARILAN HURDA ARAÇLAR, ÜST ÜSTE KONULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ENKAZDAN ÇIKARILAN HURDA ARAÇLAR, ÜST ...
(Görüntülü)DEPREMLERİN VURDUĞU MALATYA&#039;DAKİ YIKIM, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMLERİN VURDUĞU MALATYA'DAKİ ...
Hasarlı binada su borusu patladı, buz sarkıtları oluştu
YEREL HABERLER Hasarlı binada su borusu patladı, buz sarkıtları ...
Depremde camı ve kapısı kırılan dükkanda, gözlükler ilk günkü gibi yerinde kaldı
YEREL HABERLER Depremde camı ve kapısı kırılan dükkanda, gözlükler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.