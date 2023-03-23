Bakan Ersoy: Birlikte ayağa kalkacağız



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin güçlü bir millet olduğunu belirterek, "İnşallah bu afeti ülke olarak el ele omuz omuza vererek atlatacağız. Birlikte ayağa kalkacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beraberindeki heyetle birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da İnönü Üniversitesi yanında bulunan konteynerkentte depremzedelerle iftar yaptı. İftar programında depremzedelere hitap eden Bakan Ersoy, Türkiye'nin tarihin en büyük afeti yaşadığını dile getirerek, "Çok büyük yıkımlar oldu, büyük acılar duyduk ama çok şükür bugün burada hep beraber ramazanımızın ilk gününde orucumuzu hep beraber açıyoruz. Biz millet olarak çok güçlü bir milletiz, bunu her afetten sonra her zorlu sınavdan sonra görüyoruz. İnşallah bu afeti de el ele, omuz omuza vererek atlatacağız" dedi.

Yapımına başlanan kalıcı konutların 1 yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğine değinen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; kalıcı konutlarınızı inşasını tamamlayıp, inşallah bir dahaki bayramda ve bir dahaki ramazanda iftarlarımızı sizin kalıcı konutlarınızda hep beraber açmak olacak. O yüzden bütün gayretimizin, bütün konsantrasyonumuzu devlet olarak buraya verdik. Bu süreci atlatana kadar hep sizlerle birlikte olacağız, sizleri yalnız bırakmayacağız. El birliğiyle, omuz omuza vererek bu süreci hep birlikte atlatacağız." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-03-23 21:20:35



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