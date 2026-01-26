Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da düzenlenen tefeci operasyonu kapsamında 3 tutuklama

        Malatya'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:12 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da düzenlenen tefeci operasyonu kapsamında 3 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 38 fişek, bilgisayar, belge, tapu, satış sözleşmesi ve çek ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Milyonlarca yıllık vadi beyaza büründü
        Milyonlarca yıllık vadi beyaza büründü
        Doğanşehir kar yağışı sonrası beyaza büründü
        Doğanşehir kar yağışı sonrası beyaza büründü
        TFF 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor: 0 - 12 Bingöl Spor: 1
        TFF 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor: 0 - 12 Bingöl Spor: 1
        Malatya'da "Uğur Mumcu'yu anıyoruz, Adalet ve Demokrasi Paneli" düzenlendi
        Malatya'da "Uğur Mumcu'yu anıyoruz, Adalet ve Demokrasi Paneli" düzenlendi
        Malatya'da kontrolden çıkan minibüs kayısı bahçesine uçtu
        Malatya'da kontrolden çıkan minibüs kayısı bahçesine uçtu
        Malatya'da nişan töreninde zehirlenenlerin sayısı 113'e çıktı
        Malatya'da nişan töreninde zehirlenenlerin sayısı 113'e çıktı