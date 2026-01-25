Habertürk
        Malatya'da "Uğur Mumcu'yu anıyoruz, Adalet ve Demokrasi Paneli" düzenlendi

        Malatya'da "Uğur Mumcu'yu anıyoruz, Adalet ve Demokrasi Paneli" düzenlendi

        Malatya'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığınca, "Uğur Mumcu'yu anıyoruz, Adalet ve Demokrasi Paneli" gerçekleştirildi.

        Giriş: 25.01.2026 - 14:51 Güncelleme: 25.01.2026 - 14:51
        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, Uğur Mumcu'yu rahmetle andı.


        Başarır, "Ülkenin temiz bir sayfaya ihtiyacı var. Açlık sınırının çok altında yaşayan emekliler için bembeyaz bir sayfa açacağız. Milyonlarca icrada olan işçi, avukat, doktor yurttaşımız için bembeyaz bir sayfa açacağız, o borçlar gidecek. 2026, 2027, 2028 olur seçim, Türkiye'de bembeyaz bir sayfa açılacak. Bunu hep beraber yapacağız. Malatya, Manisa, Mersin, İstanbul ve Rize ile yapacağız." dedi.

        CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da seçim döneminde birlik ve beraberliğin artması gerektiğini ifade etti.

        Ağbaba, "Malatya'da yerel seçimde bir ittifak kurduk. Türkiye'de de Türkiye ittifakı kurduk. Bu ittifakta milliyetçiler, muhafazakarlar, sosyal demokratlar, solcular var. Bu ittifakta herkes var, Türkiye'nin bekasını, bağımsızlığını düşünen, refahını düşünen herkes var. Bu ittifakı hep beraber genişleteceğiz." diye konuştu.

        Programa, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, gazeteci-yazar Mustafa Balbay, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

