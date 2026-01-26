Doğanşehir kar yağışı sonrası beyaza büründü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde önceki gün etkili olan kar nedeniyle evlerin çatıları ve ağaçlar beyazla kaplandı. Kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.