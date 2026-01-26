Habertürk
        Doğanşehir kar yağışı sonrası beyaza büründü

        Doğanşehir kar yağışı sonrası beyaza büründü

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Giriş: 26.01.2026 - 09:25 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:29
        Doğanşehir kar yağışı sonrası beyaza büründü
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde önceki gün etkili olan kar nedeniyle evlerin çatıları ve ağaçlar beyazla kaplandı.

        Kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.






