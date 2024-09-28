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        Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 12 tutuklama

        MALATYA'da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 21:11 Güncelleme: 28.09.2024 - 21:15
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 12 tutuklama
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        MALATYA'da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı. 

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından belirlenen şüphelilerin adresine dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde 850 uyuşturucu hap, 83 gram metamfetamin, 78 gram kannabinoid, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el koyan ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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