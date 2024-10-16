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        Depremde öğrencisini kucağında taşıdı; o anlar kamerada

        MALATYA'da meydana gelen 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 19:51 Güncelleme: 16.10.2024 - 19:55
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        Depremde öğrencisini kucağında taşıdı; o anlar kamerada
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        MALATYA'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Arapgir ilçesinde görev yapan öğretmen Şura Özçelik, özel gereksinimli öğrencisini kucağına alıp, güvenli bölgeye götürdü. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki deprem kentin birçok ilçesinde de etkili şekilde hissedildi. Arapgir ilçesinde bulunan Mehmet Akif İlkokulu’nda görev yapan Özel Eğitim Öğretmeni Şura Özçelik, öğrencisi A.K.'yı kucağında taşıyarak, güvenli alana tahliye etti. O anlar, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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