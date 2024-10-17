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        AFAD Başkanı Memiş: 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 200'ün üzerinde artçı yaşandı

        AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Okay Memiş, dün meydana gelen ve merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 20:47 Güncelleme: 17.10.2024 - 20:50
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        AFAD Başkanı Memiş: 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 200'ün üzerinde artçı yaşandı
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        AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Okay Memiş, dün meydana gelen ve merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 200'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini söyledi.

        Depremin ardından kente gelen AFAD Başkanı Omay Memiş, Malatya Valisi Seddar Yavuz ile birlikte bilgilendirme toplantısı düzenledi. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personellerinin hasar tespit çalışmalarını sürdürüldüğünü belirterek, "Şu ana kadar depremden etkilenen illerimizden 112 Çağrı Merkezimize gelen ihbar sayısı 1475. Bu ihbarların 1223'ü daha çok bilgi amaçlı, 252'si de yardım amaçlıdır. Bu depremden sonra en büyüğü 3.3 olmak üzere 200'ün üzerinde artçı depremler olduğunu da ifade etmeliyim. Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre 249 vatandaşımız daha çok korku ve panikten dolayı etkilendi. Çok ağır bir tablo olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Malatya'da 2 ve Elazığ'da 8 vatandaşımızın kontrol maksatlı tedavileri hastanelerde devam ediyor. Bu büyüklükteki depremlerde ülkemizdeki yapı stokunun da iyileşmesi ile beraber çok fazla olumsuz bir durum da beklemiyoruz" dedi. 

        AFAD Başkanı Memiş, bugün Sivas'ta yaşanan depremde korku ve panik havasından dolayı 15 ihbarın geldiğini ve Sivas'ta da saha taramaları ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. 

        Malatya Valisi Seddar Yavuz ise depremden dolayı 471 resmi binada inceleme yapıldığını belirterek, "21 okulda sıva, boya dökülmeleri nedeni ile onarım ihtiyacı duyulmuştur. Bu 21 okulda 1 gün süre ile daha eğitim öğretime ara verilmesini planlıyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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