Malatya'da otomobil, devrilip alev aldı; 2 ölü

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Hekimhan kara yolu üzerindeki Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Berat Şahintürk’ün kontrolünü yitirdiği 44 ABB 728 plakalı otomobil, taklalar atarak devrildi. Alev alıp yanmaya başlayan otomobili gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Berat Şahintürk ile yanındaki Nahide Zeyveli'nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Şahintürk ve Zeyveli'nin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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