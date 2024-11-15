Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10.46 merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Doğanşehir’in yanı sıra çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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