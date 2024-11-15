Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor" dedi.

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