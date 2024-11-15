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        Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)

        VALİYAVUZ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOKMalatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:07
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        Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)
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        VALİYAVUZ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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