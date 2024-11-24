Malatya'da kardan yolda mahsur kalan vatandaşlar misafirhanelere yerleştirildi

MALATYA'da yoğun kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar tahliye edilerek misafirhanelere alındı.

Hekimhan-Sivas yolunda 216, Darende-Ankara yolunda 126, Malatya-Akçadağ yolunda 160, Arapgir yolunda ise 7 olmak üzere toplam 509 vatandaşın mahsur kaldıkları yerden tahliye edilerek kamu misafirhanelerine yerleştirildiğini belirten Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların daha dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola ve trafiğe çıkmamaları ve trafiğe çıkacak araçları mutlak suretle kar lastiği kullanmaları büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.