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        Malatya'da kar nedeniyle yollarda mahsur kalan 787 kişi kurtarıldı

        MALATYA'da kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 787 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 08:50 Güncelleme: 25.11.2024 - 08:55
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        Malatya'da kar nedeniyle yollarda mahsur kalan 787 kişi kurtarıldı
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        MALATYA’da kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 787 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Malatya'da, kar ve tipi nedeni ile kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar için ekipler yoğun çaba sarf etti. Ekipler, gece boyu yaptıkları çalışmalarla 787 kişiyi kurtardı. Darende ilçesinin Kozluk Mahallesi’nde yolda mahsur kalan anne bebeği de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak misafirhaneye yerleştirildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yardım çağrılarını takip ederek, ekiplerin çalışmalarını koordine etti.

        Öte yandan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için de ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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