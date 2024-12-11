Dervişoğlu: Bahçeli'nin yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz (2)

'TÜRKİYE'NİNACİL EYLEM PLANLARINA İHTİYAÇ VARDIR'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılmak, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak için Malatya'ya geldi. Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi’nde vatandaşları ziyaret eden Dervişoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin güvenlik koridoru oluşturması gerektiğini belirten Dervişoğlu, Suriye’nin kuzeyinde kurulabilecek bir terör devletine müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Esad rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin de ülkelerine dönmeleri gerektiğini anlatan Dervişoğlu, "Her ne kadar Türkiye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz diyorsak bile gözle görüyor, aklımızla idrak ediyoruz ki Suriye parçalanıyor. Türkiye'nin kendi milli güvenliğini, vatan bütünlüğünü ve istiklalinin korumak için atılması icap eden bütün adımları ertelemeden atması lazım. Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyinde de Türkiye düşmanı bir teröristanın oluşturulmasına Türkiye'nin izin vermemesi lazım. Alınması icap eden bütün tedbirleri de alması lazım. Türkiye'nin acil eylem planlarına ihtiyaç vardır. Türkiye'deki Suriyelilerin kendi ülkelerine döneceklerine dair sınır ilçelerine ve boylarına gittiklerini basından görüyoruz. Takip edip bilgilendirilmek adına sorduk, soruşturduk. Şu ana kadar sınırlarımızdan Suriye'ye geçen insan sayısı 2 bin 500 civarında. Buradan uyarıyorum. Bu konuda bir acil eylem planına ihtiyacımız vardır. Türkiye'deki vatandaşlık almış Suriyelilerin vatandaşlıklarının iptal edilmesi gerekiyor. Çünkü, kanun hükmünde kararname ile yasalara aykırı bir biçimde kendilerine verilen istisnai vatandaşlık artık hükmünü yitirmiştir. Suriye'de Esad rejimi bitmiştir. Yani Esad gitmiştir ve artık burada bulunmalarını icap ettiren herhangi bir durum söz konusu değildir. Esad gitti, misafirlik bitti" dedi.