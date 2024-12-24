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        MİT ve polisten ortak FETÖ operasyonu

        MALATYA'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda mahrem imam olduğu belirlenen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:48 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:50
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        MİT ve polisten ortak FETÖ operasyonu
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        MALATYA'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda mahrem imam olduğu belirlenen A.F.E. ile eşi M.E., yakalandı.

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile MİT personeli, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personelden sorumlu mahrem imam olan 'Halit' kod isimli A.F.E. ile eşi M.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. İncelemede; A.F.E.'nin 4 farklı ByLock kullandığı, sahte kimlikle seyahat ettiği, kayıt dışı olarak özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı tespit edildi. A.F.E.'nin eşi M.E.'nin de 2017 yılından beri arandığı ortaya çıktı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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