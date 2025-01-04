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        Yeni Malatyaspor: 2 - Boluspor: 4

        STAT:Yeni Malatya StadyumuHAKEMLER: Burak Pakkan, Barış Çiçeksoyu, Yusuf SusuzYENİ MALATYAPOR: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Emin Taştan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 15:49 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:55
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        Yeni Malatyaspor: 2 - Boluspor: 4
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        STAT:Yeni Malatya Stadyumu

        HAKEMLER: Burak Pakkan, Barış Çiçeksoyu, Yusuf Susuz

        YENİ MALATYAPOR: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Emin Taştan (Dk.70 Enes Savucu), Mert Miraç Altıntaş, Alperen Arslan, Ferhat Canlı(Dk. 80 Metehan Ünal), Emircan Bayrakdar (Dk.76 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Umut Taniş, Berat Yaman (Dk.71 Eray Şişman), Osman Katipoğlu(Dk.70 Ömer Çağrı Ataş)

        BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Onur Atasayar(Dk.46Hakan Bilgiç), Oğuz Kaan Güçtekin, Berk Yıldız, Jeferson Nogueira Junior (Dk. 76 İlhami Siaçhan Nas), Paul Omo Mukairu, Elhadji Babacar Khouma (Dk.83 Anıl Koç), Işık Kaan Arslan, Daniel Avramovski (Dk.71 Valdmiro Tualungo Paulo Lameira)

        GOLLER: Dk.26 Mert Miraç Altındaş, Dk.89 Enes Savucu (Yeni Malatyaspor)-Dk.10 Elhadji Babacar Khouma, Dk.15 Jefferson Nogueira Junior, Dk. 60 Paul Omo Mukairu, Dk.80 İlhami Sıraçhan Nas (Boluspor)

        SARI KARTLAR: Dk.23 Umut Taniş, Yeni Malatyaspor)- Dk.25 Çağlar Akbaba, Dk.30 Berk Yıldız, Dk. 5 Işık Kaan Arslan, Dk.87 İlhami Siaçhan Nas (Boluspor)

        Yeni Malatyaspor, 1'inci Lig'in 18’inci haftasında sahasında konuk ettiği Boluspor’a 4-2 mağlup oldu.

        10’uncu dakikada Bolusporlu oyuncu Berk Yıldız’ın pasına hareketlenen Elhadjı Babacar Khouma, topu kalecinin üstünden aşırtarak filelerle buluşturdu. Ofsayt gerekçesi ile VAR kontrolü sonrası hakem Burak Pakkan orta noktayı gösterdi. (0-1)

        15’inci dakikada ceza sahası dışından Daniel Avramovski'nin kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Jefferson Nogueira Junior, düzgün bir vuruşla Boluspor’un 2’nci golünü kaydetti. (0-2)

        26’'ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert Miraç Altındaş, kaleci Çağlar Akbaba’nın müdahalesi ile yerde kaldı. Yapılan VAR kontrolü sonrası hakem Burak Pakkan, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Mert Miraç Altındaş penaltı atışı ile topu ağlara gönderdi. (1-2)

        60’ıncı dakikada Jefferson Nogueira Junior’un pasına hareketlenen Paul Omo Mukairu düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. (1-3)

        80’de Paul Omo Mukairu’nun pasına hareketlenen İlhami Siaçhan Nas takımının 4’üncü golünü kaydetti.

        89’uncu dakikada topu önüne alan Enes Savucu ceza sahası içerisinde girdi. Rakiplerinden kurtulan Savucu, düzgün bir vuruşla takımının 2’nci golünü kaydetti. (2-4)

        Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Boluspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 4-2 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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