Yeni Malatyaspor: 2 - Boluspor: 4

Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Boluspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 4-2 mağlup etti.

26’'ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert Miraç Altındaş, kaleci Çağlar Akbaba’nın müdahalesi ile yerde kaldı. Yapılan VAR kontrolü sonrası hakem Burak Pakkan, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Mert Miraç Altındaş penaltı atışı ile topu ağlara gönderdi. (1-2)

10’uncu dakikada Bolusporlu oyuncu Berk Yıldız’ın pasına hareketlenen Elhadjı Babacar Khouma, topu kalecinin üstünden aşırtarak filelerle buluşturdu. Ofsayt gerekçesi ile VAR kontrolü sonrası hakem Burak Pakkan orta noktayı gösterdi. (0-1)

Yeni Malatyaspor, 1'inci Lig'in 18’inci haftasında sahasında konuk ettiği Boluspor’a 4-2 mağlup oldu.

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