Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon; 15 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'sokak satıcısı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli, gözaltına aldı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 4 kilo 751 gram metamfetamin, 67 gram kannabinoid, 35 sentetik hap, 4 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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