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        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon; 15 gözaltı

        MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 13:56 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:00
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        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon; 15 gözaltı
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        MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'sokak satıcısı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli, gözaltına aldı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 4 kilo 751 gram metamfetamin, 67 gram kannabinoid, 35 sentetik hap, 4 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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