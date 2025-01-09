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        Malatya'da inşaat işçileri arasında silahlı kavga: 4 yaralı

        MALATYA'da, inşaat işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 21:44 Güncelleme: 09.01.2025 - 21:45
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        Malatya'da inşaat işçileri arasında silahlı kavga: 4 yaralı
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        MALATYA'da, inşaat işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

        Olay akşam saatlerinde Topsöğüt Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan işçilerden O.B. ile arkadaşları N.D., A.D., B.K. ve M.A.İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında O.B., yanındaki tabancayla iş arkadaşlarına ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesiyle yaralanan N.D., A.D., B.K.ve M.A.İ., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan N.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. O.B.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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