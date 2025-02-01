FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı
MALATYA'da FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.
MALATYA'da FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.K. (38), jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.K.'yi, Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi'nde yakaladı. B.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
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