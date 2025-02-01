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        FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

        MALATYA'da FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 16:03 Güncelleme: 01.02.2025 - 16:05
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        FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        MALATYA'da FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.K. (38), jandarma tarafından yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.K.'yi, Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi'nde yakaladı. B.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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