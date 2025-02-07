Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Mustafa Destici: Yapılanı takdir etmemek asla ahlaklı siyaset değildir

        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sırf hükümeti, iktidarı eleştirmek adına yapılanı yapılmamış gibi göstermek ya da yapılanı takdir etmemek asla ahlaklı siyaset değildir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:18 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mustafa Destici: Yapılanı takdir etmemek asla ahlaklı siyaset değildir
        ABONE OL

        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sırf hükümeti, iktidarı eleştirmek adına yapılanı yapılmamış gibi göstermek ya da yapılanı takdir etmemek asla ahlaklı siyaset değildir" dedi.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıl dönümü dolayısı ile Malatya'ya geldi. Malatya Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret ettikten sonra gazetecilerle bir araya gelen Destici, deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için devlet ve milletin el ele vererek seferber olduğunu belirterek, "Hükümet ve millet elinden gelen bütün gayreti gösterdi ve adeta bölgeye aktı. İki yıl içerisinde deprem bölgesinde çok önemli adımlar atıldı, yapılması gereken konutların yarıdan fazlası tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. 2025 yılı sonu itibarıyla tüm konutların, iş yerlerinin teslim edileceği Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aktarıldı. Bu gerçekten takdir edilmesi, desteklenmesi gereken bir başarıdır" dedi.

        ‘EKSİKLER ELBETTE SÖYLENEBİLİR’

        Felaketten nemalanılmaması gerektiğini ve herkesin bu anlayışla hareket etmesinin önemli olduğunu söyleyen Destici, "Bu işin siyaseti olmaz. Sırf hükümeti, iktidarı eleştirmek adına yapılanı yapılmamış gibi göstermek ya da yapılanı takdir etmemek asla ahlaklı siyaset değildir. Siyasette ilk önce dikkat etmemiz gereken siyasi etiktir, siyasi ahlaktır ve milletimize karşı da dürüst, samimi ve açık olmaktır. Bütün siyasetçilere bunu tavsiye ediyoruz. Eksikler elbette söylenebilir, öneriler yapılabilir daha iyi olması için birtakım öneriler sunulabilir ama yapılan bu kadar hizmeti sanki hiçbir şey yapılmamış gibi sunmaya çalışmak gerçekten kabul edilebilir değildir, haksızlıktır, vicdansızlıktır. Biz siyasetimizi yaparız, güncel konularda, iç ve dış politikada herkes düşüncesini söyler ama burada Malatya'da, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da diğer depremi yaşamış vilayetlerde hepimiz yumruk gibi bir olmalıyız, beraber olmalıyız" diye konuştu.

        BAHÇELİ’YE ‘GEÇMİŞ OLSUN’ DİLEKLERİNİ İLETTİ

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna değinen Destici, "Sayın Devlet Bahçeli'nin özel kalemi tarafından açıklama yapıldı. Yıllar önce de kendisi bir kalp ameliyatı geçirmişti daha sonra da bundan yaklaşık 9-10 yıl önce de kalp kapağı değişmişti. Şimdi o değişen kapakta birtakım zedelenmeler olduğu açıklandı ve yeniden değiştirildiği açıklandı. MHP genel başkan yardımcısı arkadaşlarımızla görüştüm. Hem kendilerinden bilgi aldım hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Durumunun gayet iyi olduğunu ve en kısa zamanda toparlanacağını, normal hayatına döneceğini ifade ettiler. Bizim de Allah'tan dileğimiz budur. Sayın Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin duayen isimlerindendir. Bu süre içerisinde de 'Önce milletim, ülkem, devletim' diyerek siyaset yapmıştır. Biz kendisine Büyük Birlik Partisi camiası ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah en kısa zamanda toparlanacak, tedavisi bittikten sonra da kaldığı yerden siyasetine devam edecektir" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"

        Benzer Haberler

        BBP Genel Başkanı Destici, depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da...
        BBP Genel Başkanı Destici, depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da...
        Malatya'da 15 bin 932 sentetik ecza hap ele geçirilidi
        Malatya'da 15 bin 932 sentetik ecza hap ele geçirilidi
        Malatya'da depremde hayatını kaybedenler anısına yürüyüş düzenlendi
        Malatya'da depremde hayatını kaybedenler anısına yürüyüş düzenlendi
        Doğanşehir'de Kadın, Aile ve Gençlik Merkezinin temeli atıldı
        Doğanşehir'de Kadın, Aile ve Gençlik Merkezinin temeli atıldı
        Darende'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
        Darende'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
        Bakan Ersoy'dan 'Deprem Şehitliği'ne ziyaret (3)
        Bakan Ersoy'dan 'Deprem Şehitliği'ne ziyaret (3)