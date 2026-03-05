Canlı
        Malatya'da freni boşalan kamyon evin duvarına çarptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:47
        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde freni boşalan kamyonun bir evin duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        U.M. idaresindeki 44 DE 720 plakalı hafriyat kamyonu, Fırıncı Mahallesi Esas Sokak'ta freninin boşalması sonucu K.Y'ye ait bir evin duvarına çarparak içeri girdi.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay anında evde kimsenin bulunmadığı kazada araçta sıkışan sürücü çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

