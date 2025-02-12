Malatya'da otomobil tuzlama kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, tuzlama kamyonuna çarpan otomobilde bulunan Sevdiye Boyraz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Sarıkız Mahallesi'nde meydana geldi. B.P. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, B.K. yönetimindeki karayollarına ait kar küreme ve tuzlama kamyonuna arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü B.P. ve yanında bulunan Sevdiye Boyraz yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sevdiye Boyraz, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.