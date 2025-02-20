Malatya'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli
MALATYA'da, dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime bugün ara verildi.
MALATYA'da, dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime bugün ara verildi.
Malatya'da dün gece başlayan kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde etkili oldu. Aralıklarla devam eden ve yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının ardından Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir ve Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime bir gün ara verildi.
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