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        Malatya'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli

        MALATYA'da, dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:48 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:53
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        Malatya'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli
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        MALATYA'da, dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime bugün ara verildi.

        Malatya'da dün gece başlayan kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde etkili oldu. Aralıklarla devam eden ve yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının ardından Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir ve Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime bir gün ara verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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