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        Hastane dönüşü kazada ölen aynı aileden 3 kişi, yan yana toprağa verildi

        MALATYA'da, otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada ölen sürücü Murat Menteş (46) ile babası Emin Menteş (70) ve annesi Saadet Menteş (67), yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:43 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:45
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        Hastane dönüşü kazada ölen aynı aileden 3 kişi, yan yana toprağa verildi
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        MALATYA'da, otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada ölen sürücü Murat Menteş (46) ile babası Emin Menteş (70) ve annesi Saadet Menteş (67), yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Menteş ailesinin, kontrol amaçlı gittikleri hastaneden dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.

        Kaza, dün öğle saatlerinde, Hacıyusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Menteş yönetimindeki 44 EM 449 plakalı otomobil, Ö.F.E. yönetimindeki 23 FT 426 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Murat Menteş ile annesi Saadet ve babası Emin Menteş, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan 3 yaralı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emin, Saadet ve Murat Menteş'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nın morguna kaldırıldı. Düzyol Mahallesi'nde düzenlenen cenazeye, ailenin yakınları ile bölge halkı katıldı. Helallik alınıp namaz kılınmasının ardından cenazeler, gözyaşlarıyla, yan yana toprağa verildi. Saadet-Emin Menteş ile Murat Menteş'in kontrol amaçlı gittikleri hastaneden dönerken kazanın olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Ö.F.E'nin ise emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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