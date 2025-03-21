Malatya'da otomobil, TIR'a çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

MALATYA'da TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Zeynep Çubuk (78) yaşamını yitirdi, sürücü İmam Çubuk yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. İmam Çubuk yönetimindeki 33 ANP 062 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 31 B 5123 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevkedildi. Otomobilde Zeynep Çubuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep Çubuk'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.