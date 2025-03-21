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        Malatya'da otomobil, TIR'a çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

        MALATYA'da TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Zeynep Çubuk (78) yaşamını yitirdi, sürücü İmam Çubuk yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:33 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:35
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        Malatya'da otomobil, TIR'a çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
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        MALATYA'da TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Zeynep Çubuk (78) yaşamını yitirdi, sürücü İmam Çubuk yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. İmam Çubuk yönetimindeki 33 ANP 062 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 31 B 5123 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevkedildi. Otomobilde Zeynep Çubuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep Çubuk'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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