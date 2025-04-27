Yeni Malatyaspor-Iğdır FK: 0-9

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sahasında Iğdır FK'ya 9-0 mağlup oldu.

Yeni Malatyaspor 1'inci ligin 36ıncı haftasında konuk ettiği Iğdır FK'ya 9-0 mağlup oldu.

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