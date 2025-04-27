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        Yeni Malatyaspor-Iğdır FK: 0-9

        STAT:Yeni Malatya HAKEMLER: Turgut Doman, Sezgin Çınar, Kerem İlitangilYENİ MALATYAPOR: Çınar Yıldızlı, Muhammed Göktürk Gök(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 18:27 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:30
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        Yeni Malatyaspor-Iğdır FK: 0-9
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        STAT:Yeni Malatya

        HAKEMLER: Turgut Doman, Sezgin Çınar, Kerem İlitangil

        YENİ MALATYAPOR: Çınar Yıldızlı, Muhammed Göktürk Gök(Dk.77 Miraç Küçük), Alperen Arslan, Ömer Çağrı Ataş, Kürşat Yılmaz Selamoğlu(Dk.60 Halil Atcı), Emircan Bayrakdar, Emir Ulusoy, Kerem Altunışık (Dk.77 Kemalcan Esen), Murat Şamil Güler(Dk.60 Eymen Avcı), Enes Savucu, Umut Taniş (Dk.66 Mehmet Veysi Yılmaz)

        IĞDIR FK: Bahadır Güngördü, Alim Öztürk, Cebrail Karayel(Dk.67 Burak Bekaroğlu), Caner Cavlan, Conte, Eysseric(Dk.78 Aly Malle), Regattin, Gökcan Kaya, Avramovski (Dk.57 Thuram), Bruno(Dk.78 Ali Yaşar), Ahmet Engin

        GOLLER: Dk.7(Pen)–50-68-74 Bruno, Dk.9-71(pen) Regattin, Dk.31 Alim Öztürk, Dk. 52 Ahmet Engin, Dk.81 Conte (Iğdır FK)

        SARI KARTLAR: Kerem Altunışık, Muhammet Göktürk Gök (Yeni Malatyaspor) Regattin, Bruno (Iğdır FK)

        Yeni Malatyaspor 1'inci ligin 36ıncı haftasında konuk ettiği Iğdır FK'ya 9-0 mağlup oldu.

        7'nci dakikada ceza sahasında topa elle müdahale kararı ile VAR'a giden hakem, Iğdır FK lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Bruno Iğdır FK'nın ilk golünü kaydetti: 0-1.

        9'uncu dakikada Iğdır FK'da sol çaprazda topla buluşan Regattin'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2

        31'inci dakikada Iğdır FK atağında Eysseric'n pasına hareketlenen Alim Öztürk takımının 3'üncü golünü kaydetti: 0-3.

        50'nci dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahasında Caner Cavlan'ın ın pası ile buluşan Bruno topu kaleci Çınar'ın üstünden aşırarak ağlarla buluşturdu:0-4.

        52'nci dakikada Caner Cavlan'ın pasında topla buluşan Ahmet Engin düzgün bir vuruşla Iğdır FK'nın 5'inci golünü kaydetti: 0-5.

        67'nci dakikada ceza sahasına giren Thuram'ın pasında topa düzgün bir vuruş yapan Bruno kendisinin 3'üncü takımının 6'ncı golünü kaydetti: 0-6.

        69'uncu dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahasında topla buluşan Regattin yerde kaldı. Verilen penaltı kararında topu filelerle buluşturan Regattin kendisinin 2'nci takımının 7'nci golünü kaydetti: 0-7.

        74'üncü dakikada düzgün bir vuruşla topu filelere gönderen Bruno kendisinin 4'üncü takımının 8'inci golünü kaydetti: 0-8.

        89'uncu dakikada Caner Cavlan'ın pasına hareketlenen Conte, Iğdır FK'nın 9'uncu golünü kaydetti: 0-9.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sahasında Iğdır FK'ya 9-0 mağlup oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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