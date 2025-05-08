Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Beton mikserinin çarptığı yaya öldü

        MALATYA'da yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarptığı Mehmet Karabulut (79), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:43 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beton mikserinin çarptığı yaya öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MALATYA'da yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarptığı Mehmet Karabulut (79), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İ.İ.'nin kullandığı 44 ACM 602 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karabulut'a çarptı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Karabulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Karabulut'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsü İ.İ. ise gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Bahar'ın katili cinayetten 3 gün önce keşif yapmış!
        Bahar'ın katili cinayetten 3 gün önce keşif yapmış!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        Şampiyon iskelet!
        Şampiyon iskelet!
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Finale son bilet PSG'nin!
        Finale son bilet PSG'nin!
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi

        Benzer Haberler

        Doğanşehir'de yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı
        Doğanşehir'de yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı
        Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları Malatya'da başladı
        Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları Malatya'da başladı
        Malatya'da kocasının silahla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı
        Malatya'da kocasının silahla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı
        Malatya'da beton mikserinin çarptığı kişi öldü
        Malatya'da beton mikserinin çarptığı kişi öldü
        Malatya'da üniversite öğrencileri tarihi yerleri gezdi
        Malatya'da üniversite öğrencileri tarihi yerleri gezdi
        Malatya'da depremde hasar gören binaların yıkımı esnasında havaya karışan t...
        Malatya'da depremde hasar gören binaların yıkımı esnasında havaya karışan t...