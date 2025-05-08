Beton mikserinin çarptığı yaya öldü

Kaza, dün öğle saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İ.İ.'nin kullandığı 44 ACM 602 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karabulut'a çarptı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Karabulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Karabulut'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsü İ.İ. ise gözaltına alındı.

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