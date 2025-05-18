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        Malatya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

        MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Murat Türker (29) yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 16:20 Güncelleme: 18.05.2025 - 16:25
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        Malatya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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        MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Murat Türker (29) yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Murat Türker’in kontrolünü yitirdiği 23 ABG 361 plakalı otomobil devrildi. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Murta Türker'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan araçtaki E.İ., O.Y., T.Ş. ve A.A. ise ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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