Malatya'da tek katlı ev çöktü; 3 kişiyi ekipler kurtardı

MALATYA'da etkili olan sağanak sonrası tek katlı kerpiç evde göçük meydana geldi. Evde bulunan 3 kişi, mahalleli tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Etkili olan sağanak sonrası kerpiç evde göçük oldu. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan 3 kişi ekipler tarafından çıkarıldı. Kurtarılanlarda Perihan Gökyıldırım, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kızı Hatice Gökyıldırım ile onun oğlu Hanifi Kılıç’a ayakta müdahale edildi.

Bölgede ekiplerin incelemeleri sürüyor.