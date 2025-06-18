Ekmekten uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında takibe aldığı şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreste, ekmeğin içerisine gizlenmiş 383 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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