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        Ekmekten uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı

        MALATYA'da polisin düzenlediği operasyonda ekmek arasında 383 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:18 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:20
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        Ekmekten uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı
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        MALATYA'da polisin düzenlediği operasyonda ekmek arasında 383 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında takibe aldığı şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreste, ekmeğin içerisine gizlenmiş 383 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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