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        Denizde boğulan baba ile oğlu bir gün arayla toprağa verildi

        GİRESUN'dadenizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede hayatını kaybeden Celal Derme, kendisinden 1 gün önce Malatya'da toprağa verilen oğlu Toprak Derme'nin yanına defnedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:12 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:12
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        Denizde boğulan baba ile oğlu bir gün arayla toprağa verildi
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        GİRESUN'dadenizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede hayatını kaybeden Celal Derme, kendisinden 1 gün önce Malatya'da toprağa verilen oğlu Toprak Derme'nin yanına defnedildi.

        Olay, 16 Haziran'da Çıtlakkale Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Celal ile oğlu Toprak Derme, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Baba kıyıya çıkarılırken, oğlu Toprak kayboldu. İhbarla bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Celal Derme, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizde akıntıya kapılarak kaybolan Toprak'ın cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldı. Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba Celal Derme de dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Celal Derme için bugün öğle vakti cenaze namazı kılındı. Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan namaza Derme ailesinin yakınları katıldı. Namazın ardından Celal Derme, aynı denizde boğularak yaşamını yitiren ve dün toprağa verilen oğlu Toprak'ın yanına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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