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        Adalet Bakanı Tunç, Malatya'da

        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 12:12 Güncelleme: 27.06.2025 - 12:15
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        Adalet Bakanı Tunç, Malatya'da
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        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

        Sabah saatlerinde Malatya'ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk olarak Vali Seddar Yavuz'u ziyaret ederek kentte sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Tunç, Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti. Bakan Tunç'a ziyaretleri sırasında AK Parti Malatya milletvekilleri İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ile AK Parti ilçe başkanları eşlik etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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