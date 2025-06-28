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        EMEP'ten Kürecik Radar Üssü önünde eylem

        EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, beraberindeki partililer ile Malatya'daki Kürecik Radar Üssü'ne yürümek istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:54 Güncelleme: 28.06.2025 - 19:00
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        EMEP'ten Kürecik Radar Üssü önünde eylem
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        EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, beraberindeki partililer ile Malatya'daki Kürecik Radar Üssü'ne yürümek istedi. Aslan ve partililere güvenlik güçleri izin vermedi.

        EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, beraberindeki partililer ile Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Kürecik Radar Üssü'ne yürüdü. Geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, eylemcilerin geçişine izin vermedi. Burada görevlilerle tartışan Aslan, kurulan barikat önünde açıklama yaptı. Radar üssüne yürümelerinin engellenmesini protesto ettiklerini belirten Aslan, "Bu ülkede ABD emperyalizmi gelecek Malatya Kürecik'te üs kuracak, buraya radarlarını rampa füzelerini koyacaklar, Orta Doğu'yu gözetleyecekler, İsrail'e kalkan olacak ama burada üsse yürümek isteyen işçi ve emekçileri engelleyecekler. Bu durumu kınıyor ve protesto ediyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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