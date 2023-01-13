Malatya'da "Amir Ateş Besteleri Konseri" düzenlendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Türk müziğinin önemli bestekarlarından Amir Ateş, Malatya'da bestelerinin seslendirildiği konsere eşlik ederek, hatıralarını da dinleyicilerle paylaştı.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Malatya Musiki Cemiyeti'nce, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Amir Ateş Besteleri Konseri" düzenlendi.

Ateş, konserde hayatı boyunca hem yetişme çağında hem de sanat dünyasında yaşadığı ve unutamadığı ilginç hatıralarını dinleyicilerle paylaştı.

Şefliğini Mehmet Zeki Giray'ın yaptığı konsere Ateş de eşlik etti.

Malatya Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği Korosu da birbirinden güzel eserleri katılımcılar için seslendirdi.

Kültür sanat dünyasının yanı sıra çok sayıda müzikseverin katıldığı konserde sevilen eserlerini Malatyalılar için seslendiren Ateş, konser programını tertip eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür etti.

Konsere Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çolak, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, çok güzel ve özel bir programa imza atıldığını belirterek, önümüzdeki aylarda da bu tür programların devam edeceğini bildirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türk Sanat ve Tasavvuf Müziği bestecisi Amir Ateş'i konuk etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Konserin sonunda Şahin ve Güder, Ateş'e çiçek ve hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.