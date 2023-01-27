Arapgir'de soğuktan donarak ölmüş baykuş bulundu

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Arapgir ilçesinde vatandaşlar, soğuktan donarak ölmüş baykuş buldu.

Aşağı Çörenge Mahallesi Fadıllıoğlu Sokak'ta vatandaşlar yerde hareketsiz yatan baykuş fark etti.



Yapılan kontrolde, baykuşun soğuktan donarak öldüğü belirlendi.



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