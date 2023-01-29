Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

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MALATYA (AA) - Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yol açma ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, kar nedeniyle kapanan mahalle yollarını açmak üzere Akçadağ, Doğanşehir ve Hekimhan'da kar küreme ve yol açma çalışması yapıyor.

Arapgir ilçe merkezinde ise ağaçlarda biriken kar nedeniyle bazı dallar kırıldı. İlçede kısa süreli yaşanan elektrik kesintisi, dağıtım şirketi tarafından giderildi.

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