Başkan Gürkan GES'te incelemelerde bulundu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt ilçesinde birinci etap çalışmaları tamamlanan Güneş Enerji Santrali (GES) tesislerinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, artan enerji maliyetlerini en aza indirgemek adına GES çalışmalarına devam ediyor.

Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve birinci etap çalışmaları tamamlanan GES tesislerinde incelemelerde bulunan Başkan Gürkan, yetkililerden bilgi aldı.



Gürkan, GES'in bulunduğu 122 dönümlük alanda yaklaşık 10 MW'lık enerji üretimi gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Şu anda 6 MW'lık sistemin hazır olduğunu kalan 4 MW'lık kısmında en kısa sürede tamamlanarak 10 MW'lık enerji gücünün MASKİ'nin elektrik ihtiyacının yüzde 30'dan fazlasını karşılaması planlanmaktadır. GES santralimiz önümüzdeki bir ay içerisinde tamamlanacak. Diğer taraftan da Arapgir'de ihdas edilen 400 dönümlük bir alan içerisinde 20-30 MW'lık enerji temin edilince MASKİ'nin ihtiyaç duyduğu enerji miktarının da tamamının finansmanı sağlanmış olacaktır. Yapılan çalışmalardan dolayı bütün çalışanları tebrik ediyorum. Yatırımlarımızın Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."



İncelemede Gürkan'a MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, daire başkanları ve ilgili şube müdürleri eşlik etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.