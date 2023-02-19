MALATYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Özalper Mahallesi'nde enkazı kaldırılan Hayat Sitesi'nde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakan Murat Kurum'un talimatlarıyla enkaz ve atıkların yönetimi noktasında çalışma yaptıklarını söyledi.

Var olan bir atık yönetim planını yenilediklerini belirten Karahan, "Bütün deprem bölgelerinde enkazın nasıl kaldırılacağını, çevreye en az zarar, en az hasar verecek şekilde nasıl kaldıracağımız noktasında bir çalışma ortaya koyduk. Şimdi bölgelerde öncelikle koordinatör valilerimiz ve valiliklerimizle enkaz döküm alanlarını belirledik. Bu alanlar çeşitli özelliklere sahip. Yani doğaya, çevreye zarar vermeyen yapıda olan alanları belirledik." diye konuştu.

- "Atıkların nasıl yönetileceği noktasında bir plan belirledik"

Döküm alanlarını belirledikten sonra enkaz kaldırma işlemlerini çevreye zarar vermeden, bu geçici döküm alanlarına öncelikle gitmesini sağladıklarını anlatan Karahan, şöyle devam etti:

"Öncelikle vatandaşın var olan enkazın içerisinde alması gereken şeyleri almasına müsaade ederek bu yapının vahşi bir şekilde değil, tekniğine uygun bir şekilde alana ulaşmasını sağlıyoruz. Bu alanlarda da daha sonra geri dönüşümle ilgili, bu enkazların tekrar ekonomiye geri kazandırılmasıyla ilgili bir çalışma başlattık. Yani hem buralarda konkasörler kurularak bunların en ince ayrıntısına kadar, içerisinde metalinden tuğlasına kadar, betonundan borusuna kadar yani aklınıza gelebilecek her türlü atığın, mobilyadan ahşap atıklarına kadar bütün atıkların nasıl yönetileceği noktasında bir plan belirledik. Bu plana göre de bu geri dönüşümleri sağlayacağız."

- "En az zarar verecek bir şekilde bunları bertaraf etmeye çalışacağız"

Karahan, gazetecilerin atıkların kaç günde kaldırılacağı yönündeki sorusuna, "Enkazların kaldırılması valilerimizin kontrolünde, hızlı bir şekilde devam ediyor. Malatya özelinde hızlı bir şekilde başladık ve diğer deprem bölgesinde de bu enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. Biz daha çok bunun çevreye zararını aza indirecek bir yapıyı kurmaya çalışıyoruz. Yani Sayın Bakanımızın bize talimatı, bizim çevre birimlerimizdeki talimatı bu; çevreye en az zarar verecek şekilde. Acil yıkılacak binaların yıkılması, çevreye zarar vermemesi gerekiyor. Daha sonra da bu enkazları belirlenen alanlara bir an önce hızlı bir şekilde iletmemiz gerekecek." şeklinde cevap verdi.

Ayrıştırma çalışmalarından detay veren Karahan, şunları kaydetti:

"Ayrıştırmada Bakanlığımızın prosedürleri var. Bu prosedürlerin yanında yine ilave tedbirler alarak hızlı bir şekilde alanlara giden atıkların bir an önce ayrıştırılmasını sağlamamız gerekecek. Sistemler kurulacak ve oradaki ekonomiye geri dönüşecek bütün atıkların geri dönüşmesini sağlayacağız. Yine bunların içerisinde olabilecek tehlikeli atıkları asbestine, motor yağlarına kadar bütün atıkların geri dönüştürülmesini ve kontrollü bir şekilde bertarafını sağlayacağız."

- "Her adım kolluk kuvvetlerinin kontrolünde yapılacak"

Enkazlardaki değerli eşyaların sorulması üzerine de Karahan, "Bu, tamamen kolluk güçlerimizin kontrolünde gidiyor. Hem enkazın kaldırıldığı noktada hem depolama alanlarında kolluk kuvvetlerimiz görev yapıyorlar. Her adım, kolluk kuvvetlerinin kontrolünde yapılacak." ifadelerini kullandı.

- Hayat Sitesi'nde enkaz kaldırma çalışması başladı

Bu arada, Hayat Sitesi'nde yapılan enkaz kaldırma çalışmalarında bulunan değerli eşyalar, polis ve askerlerce tutanak altına alındı.

Yıkılan binada hayatını kaybeden Bayram Kırıcı'nın eşi Sultan Kırıcı ve kızı Gülhan Karaaslan da bölgede hazır bekledi.

Gülhan Karaaslan, annesinin enkazdan kurtarıldığını ancak binanın altındaki mobilya dükkanının kolonları kestiğini iddia etti. Karaaslan, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek enkaz bölgesindeki iş yeri sahiplerine tepki gösterdi.

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