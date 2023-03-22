Malatya'da depremde 5 katlı binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasında

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MALATYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasara neden olduğu Malatya'da, deprem anına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nde 5 katlı binanın yıkılma anı bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, binanın yıkılmasının ardından insanların kaçışmaları, çığlıkları, tekbir getirmeleri yer alıyor.

Binanın yıkılmasıyla birlikte oluşan toz bulutu içerisinde kalan vatandaşların panik anları da görüntülerde yer aldı.









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