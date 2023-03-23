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Konteynerde kalan milli sporcu, depremzede çocuklara tekvando eğitimi veriyor

AA

Konteynerde kalan milli sporcu, depremzede çocuklara tekvando eğitimi veriyor

MALATYA (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN/MURAT ASİL - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da yaşayan milli sporcu Esme Köksal, kaldığı konteyner kentteki çocuklara tekvando öğreterek depremi unutturmaya çalışıyor.

Tekvandoya 1999 yılında başlayan ve 10 yıldır antrenörlük yapan milli sporcu Köksal, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlere Malatya'da yakalandı.

Evi ağır hasar gören Köksal, depremden 3 gün sonra Beydağı Geçici Barınma Merkezi'ndeki konteyner kente yerleşip burada yardım malzemelerinin dağıtılması için çalışmalara katıldı.

Konteyner kentteki çocuklara depremi unutturmak isteyen Köksal, onlara burada tekvando öğretmeye başladı.

Yeni sporcuları konteynerde yetiştirmeye çalışan Köksal, AA muhabirine, tekvandoda Türkiye, Balkan ve uluslararası şampiyonluklarının olduğunu anlattı.

İlk depremde evinde olduğunu belirten Köksal, şunları kaydetti:

"İkinci depremde de dışarıdaydık, Allah'a şükür. Bayağı bir can kaybımız oldu. Çok öğrencim vefat etti maalesef. Allah rahmet eylesin. İlk gün deprem olunca sabaha kadar arabaların içindeydik. Depremden 2-3 gün sonra konteyner kente geldik. İlk başta tanıdıklarımızın ve diğerlerinin vesilesiyle gönüllü olarak yardım dağıtmaya başladık. Sonraki safhada milletin ihtiyaçlarını giderdikten sonra baktık çocuklar ortada perişan ve psikolojileri bozuk. Ben de sporcu, antrenör olarak bu çocuklara yardımcı olmak istedim. İlk başta dışarıda biraz spor yaptırma, koşturma, daha sonra yer tesis ettiler hemen sağ olsunlar. Ondan sonra çocuklar bilinçli olarak artık amatör şekilde başladı. Her gün ikişer saat antrenman yapıyoruz. Düzenli olarak çalışıyoruz."


- Konteyner kentteki çocuklardan tekvandoya yoğun ilgi


Depremin herkeste strese neden olduğunu, tekvandoya yoğun ilgi gösteren konteyner kentteki çocukların ilk günlere göre kendilerini bu spor sayesinde daha iyi hissettiğini dile getiren Köksal, şöyle konuştu:

"Çocuklar uğraşacakları eşyaları, evleri, oyunları olmadığı için spor yaparak rahatlıyor. Şu anda 40 kayıt aldım ama kayıtsız çok öğrencim var. Buranın öğrenci kapasitesi çok yüksek. Yaklaşık 1000 öğrenci var. Herkesin spor yapmasını istiyoruz tabii. Şu anda günde 2 seans ders veriyorum ama bunu 3-4'e de çıkarabiliriz. Yeter ki çocuklar spor yapsınlar. Çocukların deprem yaralarını sporla iyileştiriyoruz. Biz burada devam ettiğimiz müddetçe bu devam edecek."

Depremzede çocuklardan 13 yaşındaki Ali Çetinkaya, konteyner kente depremin 3. gününde geldiklerini söyledi.

Tekvandoyu sevdiğini anlatan Çetinkaya, "Burada arkadaşlarımla spor yapıyorum. Onlarla eğleniyorum. Daha önce hiç bilmediğim tekvandonun iyi bir şey olduğunu öğrendim. Şu an yapmayı en çok istediğim, en çok sevdiğim şey tekvando." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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