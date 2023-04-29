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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, kayısı üreticilerine destek istedi

AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, kayısı üreticilerine destek istedi

MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da zirai don ile monilya hastalığından dolayı ürünleri zarar gören depremzede çiftçilere destek verilmesini istedi.

Ağbaba, Yeşilyurt ilçesindeki Güzelbahçe Konteynerkent'te yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kentin yıkama uğradığını söyledi.

Kentin deprem nedeniyle enkaza döndüğünü ülkeye duyurmaya çalıştığını belirten Ağbaba, şöyle devam etti:

"Maalesef çok yağan yağmur, hastalık ile don nedeniyle Malatyalılar yeni bir afetle karşı karşıya. Malatya'nın ürettiği kayısının yaklaşık yüzde 70'nin yağmurdan, monilya hastalığından ve dondan kaybedildiği ifade ediliyor. Dün Battalgazi, Pütürge ile Doğanyol ilçelerinde, bugün ise Yeşilyurt'ta gözlerimizle gördük. Maalesef ağaçlarda bir tane kayısı yemeğe bile yok. Bir afeti, yeni bir depremi Malatya yaşıyor, umutlarını kayısıya bağlayanlar, evi, iş yeri yıkılıp kayısıdan umut bekleyenler büyük bir mağduriyet ve kriz yaşıyor."

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), üreticinin elindeki kuru kayısıyı alması gerektiğini vurgulayan ifade eden Ağbaba, şöyle devam etti:

"Bir deprem oldu, 6 Şubat'ta. Enkaz altında yüzlerce ton kayısı kaldı. Bütün dünya depremi duydu, tek duymayan TMO, bir kilogram alım yapmadı. TMO'nun Malatya'da kayısı alımına mutlaka başlaması lazım. Bir fiyat dengesinin oluşabilmesi için. TMO, maalesef deprem mağdurlarına kulaklarını kapatmış durumda. 14 Mayıs'tan sonra geldiğimiz gün TMO'nun kayısı almasını sağlayacağız. Buradan ülkeyi yönetenlere bir çağrı yapmak istiyorum. Evini, iş yerini, ahırını, hayvanını kaybeden Malatyalı, çiftçi perişan."

Üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için kayısıyla ilgili afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini dile getiren Ağbaba, "Çiftçimize direkt yardım yapılmalı. Yoksa kayısı üreticisi elektrik parası, gübre ve ilaç parasını ödeyemeyecek, devlet eğer yardım etmezse icrayla karşı karşıya kalacak. Kayısı yansa da yanmasa da aynı masraf ödendiği için kayısıda bu mağduriyetin giderilmesi lazım. Buradan çağrı yapıyoruz. Lütfen Malatya'nın sesini duyun, mağduriyetini görün." dedi.

Ağbaba, 14 Mayıs'tan sonra iktidara geldiklerinde sorunları çözeceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarıyla geldiğimiz zaman tam 100 bin atanamayan öğretmeni atayarak, köy okullarının yeniden açılmasını sağlayacağız. EYT prim mağdurları için Bakan 2022 sonunda prim ve yaş şartı olmayacak dedi. EYT yasallaşırken maalesef 5 bin pirim günü esasken 5 bin 975 güne çıkarıldı. Sözlerinde durulmadı, bir de emekçi emekli olabilmesi için 2 yıl 7 ay daha çalışması demek. Bu sorunu da çözeceğimizi ifade etmek istiyorum."

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