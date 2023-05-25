Deprem bölgesinde tahılın TMO tarafından tarladan alınması talebi

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MALATYA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, deprem bölgesinde tahılı depolama imkanının yıkımlardan dolayı sıkıntılı olduğunu belirterek Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) doğrudan tarladan alım yapmasını talep etti.

Kılınç, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, konteynerde faaliyet gösteren basın mensuplarını, beraberindeki Battalgazi, Arguvan, Doğanşehir, Hekimhan ve Akçadağ ilçe ziraat odaları başkanlarıyla ziyaret etti.

Malatya çiftçisinin depremde büyük zarar gördüğünü ifade eden Kılınç, ancak salgın sürecinde olduğu gibi yine üretimden vazgeçmediklerini, üretimi sürdürdüklerini söyledi.

Arpa, buğday, mercimek hasatlarının başladığını, birçok deponun depremlerde yıkıldığını, köylerde yıkılmayan depolara da evi yıkılan akrabalarının eşyalarını yerleştirdiklerini dile getiren Kılınç, şunları söyledi:

"Bir avuç tahılımızı koyacak depomuz kalmadı. Hasat olacak. Şimdi biz bu buğdayı hasat edeceğiz. Nereye koyacağız? Güvenlik açısından nereye saklayacağız? Her gün yağmur yağıyor. Biz bu kadar hasadı nereye dökeceğiz? Bir an önce TMO'nun alım yapması lazım. Bilhassa deprem bölgesinde alım yaparken de tarladan direkt ofise, başka bir yere dökme şansımız yok."

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