Hekimhan'da doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlatıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlatıldı.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız, AA muhabirine, ilçede dün etkili olan dolunun tarım alanlarında hasara yol açtığını söyledi.

Doludan yöre çiftçisinin zarar gördüğünü belirten Parmaksız, "İlçe merkezi, Girmana, Kocaözü, Kurşunlu, Yağca, Yayladamı, Sarıkız civarı doludan etkilendi, ürünler zarar gördü. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diliyoruz. Devletimiz büyüktür. Şu an sahada hasar tespit çalışması da yapılıyor." dedi.

Parmaksız, dolunun sadece Hekimhan değil Arguvan, Yazıhan, Akçadağ, Doğanşehir ve Pütürge'de de hasara neden olduğunu sözlerine ekledi.​​​​​​​





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