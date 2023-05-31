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Hekimhan'da doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlatıldı

AA

Hekimhan'da doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlatıldı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlatıldı.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız, AA muhabirine, ilçede dün etkili olan dolunun tarım alanlarında hasara yol açtığını söyledi.

Doludan yöre çiftçisinin zarar gördüğünü belirten Parmaksız, "İlçe merkezi, Girmana, Kocaözü, Kurşunlu, Yağca, Yayladamı, Sarıkız civarı doludan etkilendi, ürünler zarar gördü. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diliyoruz. Devletimiz büyüktür. Şu an sahada hasar tespit çalışması da yapılıyor." dedi.

Parmaksız, dolunun sadece Hekimhan değil Arguvan, Yazıhan, Akçadağ, Doğanşehir ve Pütürge'de de hasara neden olduğunu sözlerine ekledi.​​​​​​​


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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