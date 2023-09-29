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        Malatya'da 10 bin dal içi doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Malatya'da 10 bin dal içi doldurulmuş makaron ile 44 litre kaçak alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:21 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:32
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        Malatya'da 10 bin dal içi doldurulmuş makaron ele geçirildi
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        Malatya'da 10 bin dal içi doldurulmuş makaron ile 44 litre kaçak alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde arama yaptı.

        İş yerinde 10 bin dal içi tütün doldurulmuş makaron ile 44 litre el yapımı alkol ele geçirildi, 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

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