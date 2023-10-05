Malatya Valisi Ersin Yazıcı Darende'de incelemelerde bulundu

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Darende ilçesinde ziyaret ve temaslarda bulunarak yatırımları inceledi.

Vali Yazıcı, Kaymakamlık önünde Darende Kaymakamı Şeref Gülyer, Belediye Başkanı İsa Özkan ve resmi kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Yazıcı burada Kaymakam Gülyer'den ilçenin tarihi, coğrafi yapısı, nüfusu, sosyal yaşamı, kültür-turizm, eğitim, tarım ve turizm konularında brifing aldı.

Toplantıda kurumlar arası ortak çalışmaya dikkati çeken Vali Yazıcı, devletin tüm imkanlarıyla Darende'nin her yönden kalkınması için vatandaşın yanında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Daha sonra Darende Belediyesine ziyarette bulunan Yazıcı, burada Başkan Özkan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Özkan ziyaret anısına, Vali Yazıcı'ya çini tabak hediye etti.

Vali Yazıcı kurum ziyaretlerinin ardından şehitler İbrahim Yıldırım ve Adem Keleş'in ailelerini ziyaret ederek bayrak ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

​​​​​​​İlçe merkezinde esnafı da ziyaret eden Yazıcı, sorun ve talepleri dinleyerek bereketli kazançlar diledi.

Vali Yazıcı ve beraberinki heyet son olarak Kılıçbağı Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarını inceledi.

Vali Yazıcı'ya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın da eşlik etti.