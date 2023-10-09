Malatya'da "İstikamet Rehberi Olarak Hz. Peygamber" konferansı düzenlendi Malatya'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "İstikamet Rehberi Olarak Hz. Peygamber" konulu konferans gerçekleştirildi.

Malatya'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "İstikamet Rehberi Olarak Hz. Peygamber" konulu konferans gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kurt, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferanstaki konuşmasında, Mevlid-i Nebi Haftası'nın peygamberi anmak, hayatındaki güzellik ve erdemi insanların kendi hayatlarına taşımak için fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Hazreti Peygamber'in insanlardan Allah'a inanmalarını ve dosdoğru olmalarını istediğini ifade eden Kurt, "Dünya hayatından kazançlı ayrılmanın yolunun iman ve istikamet üzere bir yaşam sürmekten geçmektedir. Müslümanların 5 vakit namazlarında istikametten ve dosdoğru yaşamaktan ayrılmamasını diliyorum." dedi.

Kurt, kulluk, ibadet olmadan istikamet olamayacağını ve zulümlere rağmen Hz. Muhammed'in İslam'ı yaşamaktan ve anlatmaktan vazgeçmediğini dile getirdi.

Emin ve güvenilir olan Hz. Muhammed'in tüccarlara öğüt verdiğini aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"Komşularımıza, meslektaşlarımıza, ailemizdeki fertlere güven verebiliyor muyuz? Bunu düşünmeli ve varsa eksikliğimiz bu vesile ile mutlaka düzeltmeliyiz. Biz hakka, hukuka, adalete dikkat eden bir peygamberin ümmetiyiz. 'Kızım Fatıma da olsa hak ettiği cezayı veririm' diyerek kim olursa olsun adaletten ayrılmayacağını söyleyen tavrı, her birimiz için derstir. Allah resulü, iyi bir baba, vefalı bir eş, insanlara kibar davranan bir insandı. Akrabalık ilişkilerini kesmezdi. Hiç kimseye intikam, kin beslemedi. Biz ufacık meselelerden dolayı birbirimize küsüyoruz. Kalbimizi adeta birbirimizi hapsettiğimiz bir hapishaneye çeviriyoruz."

Kurt, Hz. Muhammed'in merhametli olmayı emrettiğini vurguladı.

Hz. Muhammed'in birçok sıkıntı yaşamasına karşın sabır ve sebattan ayrılmadığına dikkati çeken Kurt, "Biz de ülke olarak hassaten sizler, bu şehirlerimiz çok büyük sıkıntılı halden geçtik, deprem gibi büyük bir felaketi yaşadık, yakınlarımızı kaybettik, Rabbim bir daha yaşatmasın. Peygamberimizin hayatı, karşılaştığı sıkıntılar bizimkinden az değildi." ifadelerini kullandı.

Programa Vali Ersin Yazıcı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.