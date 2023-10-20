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        Malatya'da çeşitli suçlardan yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Malatya'da "nitelikli yağma, tehdit ile kasten yaralama" suçlarından gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 20:24 Güncelleme: 20.10.2023 - 20:24
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        Malatya'da çeşitli suçlardan yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Malatya'da "nitelikli yağma, tehdit ile kasten yaralama" suçlarından gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte "nitelikli yağma, tehdit ile kasten yaralama" olaylarını gerçekleştiren zanlılar, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında belirlendi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılardan 3'ü yakalandı, 1'ini ise yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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