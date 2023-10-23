Malatya'da konteynerde kalan otizmli çocuklar için Mersin'e gezi düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'da konteyner kentte yaşayan otizmli çocuklara yönelik Mersin gezisi düzenlendi.

Malatya Otizm Anneler Derneği üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Mersin Yıldırım Beyazıt Kampı'nda 3 gün konakladı.

Malatya Otizm Anneler Derneği Başkanı Suzan Kırık, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen kampta otizmli çocuklar ve aileleriyle güzel vakitler geçirdiklerini söyledi.

Kırık, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Mersin Yıldırım Beyazıt Kamp Lideri Fatma Nur Eroğlu ise Malatya'dan Otizmli Anneler Derneği özel çocuklarını ve ailelerini kampta misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Malatya Otizmli Anneler Derneği üyesi Aslı Akar da gezi için kendilerine destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığına, ulaşım desteği sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi teşekkür ederek, "Çocuklarımız denizlere doydu. Bu tarz etkinlikler çocuklarımıza çok faydalı oluyor. Kampların devamını istiyoruz." dedi.